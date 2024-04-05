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НАТО наразі не розглядає можливості відновлення військових навчань в Україні

Ірина Балачук, Олег ПавлюкП'ятниця, 5 квітня 2024, 10:37
НАТО наразі не розглядає можливості відновлення військових навчань в Україні
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Питання можливого відновлення навчань українських військових на території України наразі стоїть на порядку денному в НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням посадовця НАТО, який говорив на умовах анонімності

Пряма мова чиновника на прохання прокоментувати дискусії про поновлення навчань військових у межах України: "Наразі це не стоїть на порядку денному".

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Деталі: Він відмовився коментувати окремі заяви лідерів держав-членів НАТО, але зазначив, що є інші сфери співпраці – як військові, так і політичні – в яких Україна веде діалог із Альянсом і отримує допомогу.

"І дозвольте мені додати, що наразі немає жодних планів щодо відправки військ в Україну в будь-якому вигляді та будь-якій формі", – додав посадовець.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Минулого місяця міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що місії з навчання українських військовослужбовців мають відбуватись в Україні, позаяк це допоможе Києву виграти час і спростити логістику.
  • Ця заява пролунала на тлі позиції французького президента Емманюеля Макрона про те, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Теми: НАТОУкраїнаармія
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