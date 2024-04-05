НАТО наразі не розглядає можливості відновлення військових навчань в Україні
П'ятниця, 5 квітня 2024, 10:37
Питання можливого відновлення навчань українських військових на території України наразі стоїть на порядку денному в НАТО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням посадовця НАТО, який говорив на умовах анонімності
Пряма мова чиновника на прохання прокоментувати дискусії про поновлення навчань військових у межах України: "Наразі це не стоїть на порядку денному".
Реклама:
Деталі: Він відмовився коментувати окремі заяви лідерів держав-членів НАТО, але зазначив, що є інші сфери співпраці – як військові, так і політичні – в яких Україна веде діалог із Альянсом і отримує допомогу.
"І дозвольте мені додати, що наразі немає жодних планів щодо відправки військ в Україну в будь-якому вигляді та будь-якій формі", – додав посадовець.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Минулого місяця міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що місії з навчання українських військовослужбовців мають відбуватись в Україні, позаяк це допоможе Києву виграти час і спростити логістику.
- Ця заява пролунала на тлі позиції французького президента Емманюеля Макрона про те, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.