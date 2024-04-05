Норвегія в довгостроковій перспективі не виключає введення військ в Україну

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що в довгостроковій перспективі не став би виключати введення військ в Україну, хоча наразі таких планів немає.

Джерело: глава МЗС Норвегії в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Міністр зазначив, що ті розмови, які велися на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

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"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани.

Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", – сказав Ейде.

За його словами, НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

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"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", – заявив міністр.

Нагадаємо:

У березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща не має наміру напряму брати участь у боях в Україні.

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