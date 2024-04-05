На вихідних в Україні дощитиме, але буде тепло

У суботу вдень в Україні очікуються короткочасні дощі, лише на південному сході буде сухо, у неділю − невеликі дощі прийдуть на південь і схід країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 6 квітня в Україні вночі 3-8° тепла, у східних і Сумській областях 0-5° тепла, опадів не очікується, удень +14-19°, на півдні країни до +22°, вдень, окрім південно-східної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

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Вітер південно-західний (удень у західних областях із переходом на північно-західний), 5-10 м/с.

У Києві 6 квітня − вночі без опадів, 5-7° тепла, удень короткочасний дощ, +15-17°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода 6 квітня Скриншот з сайту УГМЦ

7 квітня в Україні очікуються невеликі, вночі в південних і центральних областях помірні дощі, вночі в західних, удень і в північних областях без опадів. Температура вночі 4-9° тепла; вдень +13-18°, на Закарпатті +17-22°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.



У столиці в неділю вночі буде невеликий дощ, 7-9° тепла, удень без опадів, +15-17°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

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