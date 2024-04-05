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В Україні випробували легку машину для розмінування 

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 квітня 2024, 15:37
В Україні випробували легку машину для розмінування 
фото: Мінекономіки

На полігоні випробували легку машину розмінування DOK-ING MV-4, зібрану і частково локалізовану в Україні.

Джерело: Мінекономіки

Дослівно: "MV-4 пройшла випробування на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем), ділянках із густою рослинністю, а також випробування на живучість – серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

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Після випробувань буде проведена процедура сертифікації".

Деталі: Повідомляється, що крупновузлову збірку машини розмінування MV-4 здійснює українське підприємство А3tech, яке співпрацює із хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року.

Частка локалізації в машині, яка проходила випробування, склала 15%.

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Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%.

Випробування проводились відповідно до розробленого Мінекономіки експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (постанова №271).

Довідково: MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.

MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2.

Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.

Теми: Україназброярозмінування
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