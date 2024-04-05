У Чорному морі біля Румунії знайшли човен, схожий на морський дрон

Біля берегів Румунії в Чорному морі знайшли загадковий човен. Схоже, що він був переобладнаний на морський дрон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Два дні тому румунські прикордонники помітили у морі в районі населеного пункту Тузла перевернутий човен. На місце викликали судно морської рятувальної служби Румунії, яке відбуксувало знахідку у порт Констанци, де її почали обстежувати фахівці різних служб.

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Обізнані з розслідуванням джерела повідомили Digi24, що це колишній катер пошуково-рятувальної служби вагою близько 3 тонн, який переробили для якихось військових цілей. У носовій частині виявили антену для глушіння сигналів, поруч міг бути прикріплений вибуховий пристрій.

Човна нібито відвезли на військовий полігон у Капу Мідія.

Нагадаємо: У Молдові 4 квітня знайшли чергові уламки "Шахеда" біля кордону з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Минулої п'ятниці Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.