У ГУР назвали провокацією заяву Придністров'я про атаку дрона на військову частину

У головному управлінні розвідки назвали провокацією заяви невизнаного Придністров’я про атаку дрона на військову частину.

Джерело: коментар представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова "Суспільному"

Деталі: Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до цієї події й точно "не витрачала б цінні дрони, для подібних дрібних провокацій".

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Пряма мова: "В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем".

Що передувало:

У п'ятницю так зване "міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров'я повідомило, що дрон нібито атакував військову частину у регіоні.

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що компетентні органи аналізують усі зображення та інформацію, що з'явилися.Там акцентують, що в регіоні триває серія провокацій, покликаних посіяти паніку і напруженість, зокрема з метою привернути увагу до регіону.