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Зеленський пообіцяв більше дронів цього року та наголосив на їхній ефективності

Роман ПетренкоСубота, 6 квітня 2024, 15:57
Зеленський пообіцяв більше дронів цього року та наголосив на їхній ефективності
фото: генштаб

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дрони допомагають знищувати російський потенціал, а до кінця року Україна матиме більше безпілотників.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Українські дрони. Знищують окупанта, захищають життя наших воїнів на передовій і допомагають Україні знижувати російський потенціал війни. 

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У небі та на морі наші дрони довели, що українська сила може перемагати російське зло. 

Українських дронів цього року буде більше".

Деталі: Зеленський подякував усім, хто постачає дрони, тренує операторів та тим, хто ними керує.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав бойову роботу мобільних вогневих груп на Херсонщині, які в ніч на 6 квітня збили 6 російських дронів-камікадзе.

У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували  Україну 32 ударними БпЛА типу "Шахед", а також шістьома ракетами різних типів. ППО збила дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Теми: Зеленськийбезпілотники
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