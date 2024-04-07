Захисники знищили ще 820 окупантів і 17 ворожих танків
Неділя, 7 квітня 2024, 07:46
За минулу добу українські військові знищили ще 820 загарбників, 17 танків і 54 артсистеми ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 447510 (+820) осіб,
- танків ‒ 7074 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,
- артилерійських систем – 11316 (+54) од,
- РСЗВ – 1036 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 749 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61) од,
- крилатих ракет ‒ 2064 (+4) од,
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) од,
- спеціальної техніки ‒ 1864 (+10) од.