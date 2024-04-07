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Захисники знищили ще 820 окупантів і 17 ворожих танків

Ольга Глущенко Неділя, 7 квітня 2024, 07:46
Захисники знищили ще 820 окупантів і 17 ворожих танків
українські воїни, ілюстративне фото ГШ

За минулу добу українські військові знищили ще 820 загарбників, 17 танків і 54 артсистеми ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 447510 (+820) осіб,
  • танків ‒ 7074 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,
  • артилерійських систем – 11316 (+54) од,
  • РСЗВ – 1036 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 749 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61) од,
  • крилатих ракет ‒ 2064 (+4) од,
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1864 (+10) од.

Теми: втрати у війнівійна
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