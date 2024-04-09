На Одещині уламки "Шахеда" пошкодили будинок і обірвали ЛЕП

Уламки збитого "Шахеда" пошкодили приватний будинок та обірвали лінію електропередач в Одеській області вночі 9 квітня.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.

Водночас він наголосив, що ворог підступний, і закликав людей завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

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