На Одещині уламки "Шахеда" пошкодили будинок і обірвали ЛЕП
Вівторок, 9 квітня 2024, 08:24
Уламки збитого "Шахеда" пошкодили приватний будинок та обірвали лінію електропередач в Одеській області вночі 9 квітня.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова Кіпера: "Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач".
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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.
Водночас він наголосив, що ворог підступний, і закликав людей завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.
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