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Махінації на закупівлі зброї: в Україні та Польщі провели низку обшуків

Станіслав Погорілов, Роман РоманюкВівторок, 9 квітня 2024, 11:47
Махінації на закупівлі зброї: в Україні та Польщі провели низку обшуків
Фото: НАБУ

НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 років.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр."

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Деталі: Повідомляється, що слідчі дії були спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

 

В НАБУ повідомили, що зібрані докази будуть використані детективами для надання правової оцінки діям посадовців, розслідування триває.

 

Обшуки провели завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та з відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами столичного управління поліції Польщі в межах механізму міжнародної правової допомоги.

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За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про кримінальну справу, яка стосується контрактів із польською компанією "Альфа" та українським державним  спецімпортером "Прогрес".

Обшуки пройшли у чиновників "Прогресу", в тому числі у заступника керівника Олександра Миронюка.

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Теми: ПольщаУкраїназброявійна
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