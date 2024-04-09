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На Волині мікроавтобус врізався у блокпост: травмовано поліцейського та добровольця

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 квітня 2024, 12:45
На Волині мікроавтобус врізався у блокпост: травмовано поліцейського та добровольця
Фото: Нацполіція у Волинській області

Вранці 9 квітня поблизу Луцька Волинської області мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався у блокпост, у результаті чого троє людей травмувалося.

Джерело: пресслужба Нацполіції у Волинській області

Дослівно: "Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження".

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Деталі: Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобіля перебував житель Рівненщини. За попередніми даними, він заснув за кермом.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Теми: Волинська областьДТП
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