Росіяни вперше за довгий час вдень обстріляли Слов'янськ, поранили трьох цивільних

У вівторок 9 квітня російська армія завдала ударів по Слов’янську Донецької області, в результаті чого отримали поранення двоє цивільних.

Джерело: повідомлення начальника Слов'янської міської Військової адміністрації Вадима Ляха, голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна

Дослівно: "Місто зазнало ворожих ударів - два прильоти у промзону… Поранення ніг отримали двоє мешканців громади, що під час обстрілу знаходилися на вулиці".

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Деталі: За словами Ляха збільшується кількість обстрілів у сусідніх громадах. "Вперше за довгий час у Словʼянську обстріли лунають вдень, причому у час пік", - сказав Лях.

Водночас Філашкін повідомив, що поранення отримали троє людей 53, 64 і 66 років.