Окупанти вранці вдарили по Кураховому: убили двох людей
Двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрвлів міста Курахове Донецької області.
Джерело: голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у Facebook
Пряма мова Падуна: "Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв м. Курахове осколково-фугасними боєприпасами.
В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули".
Деталі: За його словами, били окупанти по Кураховому і ввечері 2 травня − пошкодили електричні мережі. Частина міста залишається без електропостачання.
Також у четвер загарбники пошкодили електромережі у с. Ганівка − без світла залишилися мешканці Успенівського старостинського округу. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Передісторія:
- 2 травня окупанти убили 2 людей у нених людей в селі Мемрик Новогродівської громади на Донеччили, зокрема, серед загиблих 12-річна дитина.