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Окупанти вранці вдарили по Кураховому: убили двох людей

Ірина БалачукП'ятниця, 3 травня 2024, 10:44
Окупанти вранці вдарили по Кураховому: убили двох людей
ФОТО З FACEBOOK РОМАНА ПАДУНА

Двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрвлів міста Курахове Донецької області.

Джерело: голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у Facebook

Пряма мова Падуна: "Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв м. Курахове осколково-фугасними боєприпасами.

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В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули". 

 
Фото з Facebook РОмана Падуна

Деталі: За його словами, били окупанти по Кураховому і ввечері 2 травня − пошкодили електричні мережі. Частина міста залишається без електропостачання.

Також у четвер загарбники пошкодили електромережі у с. Ганівка − без світла залишилися мешканці Успенівського старостинського округу. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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