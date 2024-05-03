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У Берліні палає цех металообробного підприємства, містян попередили про токсичний дим

Марія Ємець, Олександр ШумілінП'ятниця, 3 травня 2024, 15:41

Мешканців Берліна попередили про токсичну хмару диму, що поширюється від великої пожежі у цеху металообробного підприємства на заході міста.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Bild

Деталі: Пожежа спалахнула у цеху Diehl Metal Applications. Речник пожежників Берліна повідомив у коментарі, що палають усі чотири поверхи будівлі, подекуди вже обвалилися перекриття. Пожежники працюють лише ззовні.

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Він повідомив також, що у приміщенні зберігалися небезпечні хімічні речовини, зокрема сульфатна кислота та ціанід міді. Є ризик утворення ціанідної кислоти та її потрапляння у повітря над містом разом з димом.

Причина пожежі наразі невідома, постраждалих немає.

Мешканцям довколишніх районів радять не підходити у район пожежі, закрити вікна та вимкнути кондиціонери.

ВІДЕО ДНЯ
 

Школи у районі фабрики достроково припинили заняття, магазини у районі пожежі теж закриваються.

Нагадаємо, у Копенгагені в квітні частково згоріла 400-річна будівля біржі Берсен. Половину будівлі вдалося врятувати, але інтер’єр сильно пошкоджений водою.

Теми: Німеччина
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