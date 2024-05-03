Українцям у Грузії рекомендують уникати скупчень людей та не ходити на протести

Міністерство закордонних справ України опублікувало поради для громадян, які перебувають у Грузії, з огляду на акції протесту проти закону про "іноагентів".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У зв’язку з масовими протестами у Тбілісі громадянам України радять "уникати відвідування місць масового скупчення людей в місті, не брати участі у зібраннях, демонстраціях, неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країні, а також враховувати повідомлення ЗМІ та місцевих органів влади".

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У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію чи обставини, які потребуватимуть невідкладного консульського реагування, радять звертатися на гарячу лінію посольства за номером +995 595 082 288.

Нагадаємо, в МВС Грузії повідомили про затримання 23 осіб за підсумками акцій протесту увечері 2 травня.

Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми. Про затримання нападників поки не повідомляли.

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Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

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