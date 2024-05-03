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США допоможуть НАТО і ЄС покарати Росію за кібератаки проти європейських країн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 3 травня 2024, 19:04
США допоможуть НАТО і ЄС покарати Росію за кібератаки проти європейських країн
getty images

Сполучені Штати засудили зловмисну кібердіяльність Росії, спрямовану проти їхніх європейських союзників, та пообіцяли допомогти з притягненням її до відповідальності.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Представник Держдепу вказав, що США засуджують "зловмисну кіберактивність, яку здійснює російська військова розвідка проти Німеччини, Чехії, Литви, Польщі, Словаччини та Швеції".

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"Ми приєднуємося до зусиль НАТО і ЄС з протидії такій діяльності і притягнення винних до відповідальності", – додав Міллер.

Раніше у п’ятницю ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

У НАТО також висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство закордонних справ Німеччини 3 травня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію, що сталась минулого року.

Теми: СШАНАТОРосіякібербезпека
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