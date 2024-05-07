Стало відомо, які країни ЄС будуть присутні на "інавгурації" Путіна: одна передумала

Видання "Радіо Свобода" дізналося, які шість країн-членів ЄС, чиї відправлять дипломатів на "інавгурацію" правителя Росії Володимира Путіна, одна держава передумала в останній момент.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Деталі: Згідно з переліком, яке отримало видання, на інавгурацію Путіна прийдуть дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

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За даними РС у дипломатичних колах Євросоюзу, станом на вечір 6 травня намір відправити свого представника на цей захід мала Бельгія. Втім вранці стало відомо, що країна все ж не буде брати участь у церемонії.

Що передувало: Агентство Reuters увечері 6 травня повідомляло, що на інавгурації Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.

Нагадаємо: В МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя. Низка держав ЄС оголосили, що не будуть присутні.