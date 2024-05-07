Кілька десятків депутатів Європарламенту просять забрати статус кандидата в Грузії

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії і главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA

Деталі: На думку депутатів Європарламенту, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі прийняття російського аналога закону про "іноагентів" вийшли за межі дозволеного.

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"Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві", – наголосили євродепутати.

Європарламентарі вказують, що ці дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, викладеним у контексті набуття кандидатського статусу, і що ці події більше не можна ігнорувати.

"Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та керівної партії "Грузинська мрія" суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу", – сказано у заяві парламентарів.

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По-друге, депутати вважають, що слід переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.

Також парламентарі хочуть, аби проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, була проведена негайно.

Авторами заяви є Раса Юкнявічене, Андрюс Кубілюс, Міріам Лексман та ще 28 депутатів Європарламенту.

Нещодавно гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.

Після застосування насильства силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про "іноагентів" у Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на вступ у ЄС.

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