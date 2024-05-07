Десантники ЗСУ влаштували бойовикам на мотоциклах вибухове ралі

Під час ворожого штурму в районі Новомихайлівки на Донеччині бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили вісім російських мотоциклів й одну БМП з піхотою.

Джерело: пресслужба бригади у соцмережах

Дослівно: "Буває ж таке! Російські окупанти пересіли на мотоцикли, щоб зухвало увірватись на позиції таврійських десантників у районі Новомихайлівки.

Реклама:

Але наші оператори ударних дронів креативу не оцінили і кожному гонщику ще задовго до фінішу виписали по штрафу за перевищення швидкості".

Деталі: Вказано, що під час цього штурму було знищено 8 мотоциклів і одну БМП з піхотою. Ще одну "БМП" і танк воїнам ДШВ вдалося пошкодити.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Жорстока битва за маленьке село Новомихайлівка, де раніше мешкало всього півтори тисячі людей, почалась наприкінці осені 2023 року.

Щоб захопити цей населений пункт, ворог зосередив на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. Противник щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини та не жаліє піхоти.

За 6 місяців боїв миколаївські десантники знищили понад 300 одиниць ворожої техніки.