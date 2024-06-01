Колишні російські зеки об'єдналися на окупованих територіях у банду і грабували

Колишні зеки з Росії організували банду на окупованих територіях та грабували місцевих жителів під дулами автоматів.

Джерело: ASTRA

Деталі: За інформацією російського видання, 8 березня минулого року кілька озброєних чоловіків у балаклавах проникли на територію ПрАТ "Єлизаветівське" у селі Єлисеївка Запорізької області та викрали трактор "John Deere", навантажувач та 24 каністри з дизельним паливом. Через два місяці шестеро невідомих навідалися до мешканця села Тарасівка та під дулом автоматів змусили його віддати їм трактор "JBC" — вони відбуксували його на військовому "Уралі".

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У березні цього року пограбували вагову станцію "Новокиївка" в однойменному селі. Невідомі замкнули охоронця, натягнувши йому шапку на обличчя, і забрали з собою 6 водяних насосів John Deere. Після цього вони пограбували підприємство "Домінація" у селі Єлизаветівка – також погрожуючи пістолетом охоронцю. Цього разу вони знову викрали трактор John Deere і двигун.

У ніч на 16 травня ще один трактор "John Deere" зник із двору жителя села Полкове на Донеччині.

За даними ASTRA, у причетності до пограбувань підозрюють 42-річного раніше засудженого за грабіж, розбій і підробку грошей уродженця Північної Осетії Тамірлана Барагунова, також засудженого за підробку грошей Арсланбека Барагунова і 38-річного Руслана, який сидів за порушення правил обігу наркотиків. У справі є й інші фігуранти, вони не затримані.