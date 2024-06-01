У неділю в Україні дощі та спека
Субота, 1 червня 2024, 21:05
На більшій частині території України у неділю, 2 червня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: В Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
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Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, вдень 27-32°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°.
На Київщині вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.