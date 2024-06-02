Росіяни атакують Херсон

Ранок 2 червня Росія почала з обстрілу Херсона.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, ОВА

Пряма мова Мрочка: "У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега.

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Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!".

Деталі: За даними ОВА, протягом суботи окупанти поранили одну людину в області.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків.

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Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі.