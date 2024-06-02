Росіяни атакують Херсон
Неділя, 2 червня 2024, 08:41
Ранок 2 червня Росія почала з обстрілу Херсона.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, ОВА
Пряма мова Мрочка: "У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега.
Реклама:
Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!".
Деталі: За даними ОВА, протягом суботи окупанти поранили одну людину в області.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків.
ВІДЕО ДНЯ
Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі.