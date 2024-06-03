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Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини

Ольга Глущенко Понеділок, 3 червня 2024, 01:58
Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, на дві громади скидали міни, ще одну обстріляли касетними боєприпасами.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Білопільська, Миколаївська,  Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади".

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Деталі: По Миропільській громаді ворог здійснив артилерійські обстріли, 2 вибухи.

На територію Хотінської громади росіяни скинули 4 міни.

По Білопільській громаді завдали ударів з використанням FPV-дрона, мінометів, артилерії, скинули з БпЛА вибухові пристрої. Загалом – 24 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Миколаївській громаді зафіксували артилерійські обстріли, 2 вибухи.

По Краснопільській громаді був обстріл з мінометів, теж 2 вибухи.

Шосткинську громаду окупанти обстріляли касетними боєприпасами, 2 вибухи.

В Есманьській громаді зафіксували мінометні обстріли, 2 вибухи.

По Шалигинській громаді росіяни завдали удар з використанням FPV-дрона, 2 вибухи.

По Великописарівській громаді теж вдарили FPV-дроном, так само 2 вибухи.

На територію Новослобідської громади ворог скинув 4 міни.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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