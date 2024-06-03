Німеччина допустила, що ЗСУ можуть збивати системами Patriot літаки над РФ
Понеділок, 3 червня 2024, 11:06
Глава ситуаційного центру по Україні при Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг не виключив, що Україна може використовувати зенітно-ракетні комплекси Patriot для того, щоб збивати літаки над територією Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Пряма мова: "Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть розгорнуті в районі Харкова та застосовуватимуться над територією РФ. Вони ідеально підходять для боротьби з російськими літаками, які скидають жахливі планерні бомби".
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Деталі: Водночас генерал підкреслив, що тактичне використання цих систем є виключною відповідальністю українських військових.
Передісторія:
- У п'ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".
- В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.
- У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.