Німеччина допустила, що ЗСУ можуть збивати системами Patriot літаки над РФ

Глава ситуаційного центру по Україні при Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг не виключив, що Україна може використовувати зенітно-ракетні комплекси Patriot для того, щоб збивати літаки над територією Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова: "Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть розгорнуті в районі Харкова та застосовуватимуться над територією РФ. Вони ідеально підходять для боротьби з російськими літаками, які скидають жахливі планерні бомби".

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Деталі: Водночас генерал підкреслив, що тактичне використання цих систем є виключною відповідальністю українських військових.

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