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Німеччина допустила, що ЗСУ можуть збивати системами Patriot літаки над РФ

Понеділок, 3 червня 2024, 11:06
Німеччина допустила, що ЗСУ можуть збивати системами Patriot літаки над РФ
Фото: Getty Images

Глава ситуаційного центру по Україні при Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг не виключив, що Україна може використовувати зенітно-ракетні комплекси Patriot для того, щоб збивати літаки над територією Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова: "Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть розгорнуті в районі Харкова та застосовуватимуться над територією РФ. Вони ідеально підходять для боротьби з російськими літаками, які скидають жахливі планерні бомби".

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Деталі: Водночас генерал підкреслив, що тактичне використання цих систем є виключною відповідальністю українських військових.

Передісторія:

  • У п'ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".
  • В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.
  • У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

Теми: ППОУкраїнаНімеччинаPatriot
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