Суд наклав арешт на документи районних ВЛК Полтавщини, де високий показник "непридатних"

Октябрський районний суд Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини через підозріло високий показник осіб, яких визнали непридатними до служби.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "За висновками Національного агентства, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби в Збройних силах України, було виявлено саме у Полтавській області.

Реклама:

Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023".

Деталі: За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.