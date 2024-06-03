Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В найближчі дні українців чекає спека, дощі та грози з градом

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 червня 2024, 12:44
В найближчі дні українців чекає спека, дощі та грози з градом
фото: Elena Mozhvilo, Unsplash

У вівторок 4 червня уночі в більшості західних областей, у Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях, удень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентра

Деталі: Вдень в окремих районах України прогнозується град і шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°; удень у західних і північних областях 22-27°, на решті території 28-33°; на високогір'ї Карпат уночі 8-13°, удень 14-19°.

У Києві 4 червня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 25-27°.

У середу в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град, лише вдень у південних областях без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий.

Температура вночі 13-18°, удень 22-27°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 27-32°, місцями 35°.

У столиці 5 червня прогнозуються короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-18°; удень 22-24°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У середу графіки відключень світла діятимуть з 15:00 до 23:00

Естонія передає Україні ЗРК малої дальності Mistral і ракети до них

Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти

Бив і принижував курсантів: офіцеру Національної академії сухопутних військ оголосили підозру

Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – глава Єврокомісії

Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі "тижні та місяці"

Усі новини...
погода
У Чехії два десятки людей постраждали від влучання блискавки на заході до Дня захисту дітей
У понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
У неділю в Україні дощі та спека
Останні новини
19:42
У ТЦК оприлюднили свою версію бійки між медиками та військовими в Одесі
19:07
Після замаху помер мер-колаборант Куп’янська Геннадій Мацегора
19:00
футболМолдова — Україна. ОНЛАЙН
18:40
Ситуація з рівномірним розподілом обмежень світла по регіонах покращується – Yasno
18:18
Фінляндія посилює безпеку закритого кордону з Росією
18:14
У середу графіки відключень світла діятимуть з 15:00 до 23:00
18:10
Естонія передає Україні ЗРК малої дальності Mistral і ракети до них
17:45
Заміна ультраперероблених продуктів на свіжі знижує ризик хвороб серця – дослідження
17:42
Бронювання військовозобов'язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу – опитування
17:38
відео, доповненоВ Одесі біля ТЦК побилися медики і військові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: