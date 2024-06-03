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Українські бійці захопили в полон громадянина Словаччини, який воював на боці РФ

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 3 червня 2024, 15:11
Українські бійці захопили в полон громадянина Словаччини, який воював на боці РФ
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В зоні бойових дій на території України захопили громадянина Словаччини, який воював на боці окупаційної армії РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Відео з полоненим словаком опублікував український журналіст, режисер і волонтер Олександр Качура.

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Чоловік на відео представляється Ярославом Галайчиком і каже, що є громадянином Словацької Республіки.

На запитання, як він опинився в Україні, чоловік коротко відповідає, що потрапив у полон.

Качура розповів Aktuality, що мав можливість поспілкуватися з полоненим близько пів години. За його словами, словак потрапив у полон біля міста Лиман у Донецькій області.

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"Деякі хлопці, з якими він був, загинули і не дійшли до тієї точки, до якої повинні були дійти. Він був медиком, мав евакуювати поранених. Отримавши контузію, він пішов у бік наших позицій, де знайшов порожні окопи. Він сховався там, але в окоп влучив безпілотник, його ще раз струсонуло. Він пішов далі, але замість того, щоб йти до російських позицій, дійшов до наших", – розповів Качура.

Коли саме словак опинився на фронті, наразі невідомо. До цього часу, принаймні з того, що він розповідав українцям, він перебував на окупованій частині Луганської області, де мав допомагати завантажувати вагони.

За словами Качури, чоловік стверджував, що не брав участі у бойових діях, однак він був контрактником. Словак нібито дозволив завербувати себе в інтернаціональний підрозділ разом з індійцями, непальцями та монголами.

За словами українського журналіста, словак не хоче повертатися до Росії, вважаючи за краще відбувати покарання у словацькій в'язниці за участь в іноземній армії.

У Словаччині за несанкціоноване найманство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

"Він був єдиним словаком у своєму підрозділі. Єдиним громадянином Європейського Союзу. І з нього знущалися, що він шпигун. Чесно кажучи, я цього не очікував. Це був перший раз, коли я розмовляв з полоненим словаком", – розповідає Качура.

Журналісти Aktuality знайшли профіль у Facebook, який може належати полоненому словацькому громадянину.

Профіль Ярослава Галайчика в основному містить згадки про індуїзм, а місцем його проживання вказано Катманду, столицю Непалу.

В опублікованому списку його захоплень багато згадок про езотерику та медитацію.

Наразі невідомо, чи зв'язувалися українські силові структури зі словацькою стороною у зв'язку зі справою затриманого чоловіка.

У посольстві Словаччини в Києві поки що нічого не знають про справу затриманого. Журналісти пообіцяли звернутись до МЗС Словаччини.

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що Росія посилює свою війну проти України людськими ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

У березні до Молдови не пустили колишнього "вагнерівця", який хотів потрапити до Придністров'я.

Теми: Словаччинавійна
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