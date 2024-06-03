Журналісти ідентифікували одного з окупантів, який знущався з українських полонених на Харківщині

Журналісти "Суспільного" ідентифікували одного з росіян, який знущався з українських військовополонених на Харківському напрямку та отримали від нього підтвердження, що це саме він на відео.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Журналісти редакції розслідувань "Суспільного" встановили росіянина, який знімав відео катувань з українських військовополонених. Це 32-річний Олексій Леонідович Кіпрін з позивним "Барс" із Санкт-Петербурга. У нього є дружина Наталія і малолітній син.

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Журналісти зазначили, що у соцмережах чоловік публікує свої фото у військовій формі та зазначає, що він "на сторожі Русі з 2014 року". Також він служив у так званій міліції ЛНР.

За інформацією джерел "Суспільного", наразі Кіпрін — у штурмовій групі "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

Розслідувачі написали росіянину в WhatsApp, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.

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"Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: "Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені"."

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