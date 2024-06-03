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Суд задовольнив апеляцію Кіркорова й зняв заборону на в'їзд до Молдови

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 3 червня 2024, 20:09
Суд задовольнив апеляцію Кіркорова й зняв заборону на в'їзд до Молдови
російський співак Філіп Кіркоров. фото: Getty Images

Суд сектора Ришкани міста Кишинів задовольнив апеляцію російського співака Філіпа Кіркорова й дозволив йому в'їзд до Молдови.

Деталі: "Європейська правда" з посиланням на TV8

Деталі: У рішенні, винесеному 30 травня, суд Кишинева постановив, що заборона на в'їзд Кіркорова, запроваджена Прикордонною поліцією в аеропорту 28 липня 2022 року, має бути анульована.

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Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів. Наразі невідомо, чи підготують молдовські прикордонники відповідне клопотання.

Нагадаємо: Російському виконавцю відмовили у в'їзді до Молдови в липні 2022 року, коли він вилетів зі Стамбула, через недотримання умов для отримання дозволу.

Виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Думітру Робу тоді заявив, що заборонена партія "Шор" заплатила Кіркорову та ще одному виконавцю – Моргенштерну – 260 тисяч доларів гонорару за виступ на концерті.

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Водночас Кіркорову заборонили в'їзд до Литви, й у квітні Європейський суд із прав людини відхилив його скаргу на це рішення балтійської країни.

Теми: Молдова
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