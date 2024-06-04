Уночі над Україною збили 2 "Іскандери" і 2 дрони

Уночі 4 червня окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та атакували північ країни 4 безпілотниками, обидві ракети і два дрони збили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

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Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два − знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два − припинили своє існування самостійно".

Деталі: Повідомляється, що "Іскандери" окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму.

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