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Уночі над Україною збили 2 "Іскандери" і 2 дрони

Ірина БалачукВівторок, 4 червня 2024, 08:28
Уночі над Україною збили 2 Іскандери і 2 дрони
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 4 червня окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та атакували північ країни 4 безпілотниками, обидві ракети і два дрони збили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Дослівно ПС: "Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

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Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два − знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два − припинили своє існування самостійно".

Деталі: Повідомляється, що "Іскандери" окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму.

Передісторія: 

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Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударбезпілотники
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