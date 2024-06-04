Уночі над Україною збили 2 "Іскандери" і 2 дрони
Вівторок, 4 червня 2024, 08:28
Уночі 4 червня окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та атакували північ країни 4 безпілотниками, обидві ракети і два дрони збили.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.
Реклама:
Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два − знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два − припинили своє існування самостійно".
Деталі: Повідомляється, що "Іскандери" окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на вівторок, під час повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння, у Дніпрі чули звуки вибухів.
- Пізніше стало відомо, що під ранок 4 червня російські війська атакували місто Дніпро ракетами, внаслідок падіння уламків збитих цілей 6 людей, серед яких діти, дістали поранення, пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі.