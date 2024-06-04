ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді буде багато цікавого

Розслідування справи за підозрою народного депутата Олександра Дубінського в держзраді перебуває на завершальному етапі, його твердження про нібито переслідування і репресії не відповідають дійсності.

Джерело: перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"



Деталі: Удовиченко нагадав, що один зі злочинів, який інкримінують Дубінському, – державна зрада. Він зазначив, що наразі розслідування справи перебуває на завершальному етапі.

"Сприяння РФ у формуванні медійної і публічної думки, намагання зіпсувати політичні відносини України і США", - пояснив перший заступник директора ДБР.



"Давайте подивимося, як це виглядає. Народний депутат від правлячої партії проводить пресконференцію щодо фактів можливої корупції вищим політичним керівництвом одного із наших стратегічних партнерів. Це інструмент, який із великою вірогідністю може створити політичну турбулентність", - зазначив він.



Удовиченко наголосив, що спроби Дубінського пояснити свої дії через призму журналістської та громадської діяльності не відповідають дійсності.



Пряма мова: "Дубінський каже, що став жертвою репресій і переслідувань. Ні, ні, і ще раз ні. Коли суд буде досліджувати докази, суспільство почує багато цікавого".

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