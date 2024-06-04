Росіяни вранці обстріляли Купʼянськ: горів будинок, поранений чоловік
Вівторок, 4 червня 2024, 12:14
Одна людина дістала поранення у результаті ранкових обстрілів міста Купʼянськ Харківської області.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Сьогодні зранку ворог здійснив черговий обстріл м. Куп’янськ, влучивши у приватний будинок. Виникла пожежа, горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загорання".
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Деталі: Від вибуху дістав поранення 59-річний власник оселі. Йому надали допомогу.
Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по Куп’янську о 7 ранку.