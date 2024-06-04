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Українців попередили про грози і шквали: жовтий рівень небезпечності

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 червня 2024, 14:37
Українців попередили про грози і шквали: жовтий рівень небезпечності
Фото: Getty Images

Cиноптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 5 червня, очікуються шквали до 20 метрів за секунду, оголошено перший рівень небезпечності.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "5 червня в Україні, крім більшості районів південного сходу та півдня, грози, вдень у більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий".

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Деталі: За прогнозами синоптиків, лише вночі на південному сході, вдень на півдні країни без опадів.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13 - 18°, у південно-східній частині до 22°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26°, на решті території 27-32°, в Криму до 35°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 15-20°.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що на Київщині очікується короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13 - 18°, вдень 21 - 26°; у Києві вночі 15 - 17°, вдень 24 - 26°.

 

Теми: погодаУкраїна
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