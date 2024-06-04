Росіяни завдають ударів по прибережній зоні Херсона
Вівторок, 4 червня 2024, 17:26
Російські окупаційні війська завдають ударів по прибережній зоні Херсона.
Джерело: повідомлення керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, Херсонської ОВА
Пряма мова: "Херсон під ворожим вогнем! Вибухи чути у прибережних зонах міста".
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Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що під обстріл потрапили житлові будинки у Корабельному районі, снарядами побило дахи, вікна, балкони.
Що цьому передувало:
- У вівторок внаслідок обстрілу російськими військами селища Велетенське на Херсонщині загинула літня жінка.