Росіяни завдають ударів по прибережній зоні Херсона

Російські окупаційні війська завдають ударів по прибережній зоні Херсона.

Джерело: повідомлення керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, Херсонської ОВА

Пряма мова: "Херсон під ворожим вогнем! Вибухи чути у прибережних зонах міста".

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Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що під обстріл потрапили житлові будинки у Корабельному районі, снарядами побило дахи, вікна, балкони.

Що цьому передувало: