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У Харківській області на російській міні підірвалась жінка

Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 20:08
У Харківській області на російській міні підірвалась жінка
Ілюстративне фото - Getty Images

На Харківщині жінка отримала ушкодження стопи, наступивши на російську міну.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "4 червня у с. Камʼянка Ізюмського району 66-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпіла отримала ушкодження стопи".

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Деталі: За попередньою інформацією, це була протипіхотна фугасна міна (ПФМ-1).

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теми: Харківська область
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