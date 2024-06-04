У Харківській області на російській міні підірвалась жінка
Вівторок, 4 червня 2024, 20:08
На Харківщині жінка отримала ушкодження стопи, наступивши на російську міну.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "4 червня у с. Камʼянка Ізюмського району 66-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпіла отримала ушкодження стопи".
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Деталі: За попередньою інформацією, це була протипіхотна фугасна міна (ПФМ-1).
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).