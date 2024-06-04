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У Франції підтвердили візит Зеленського 7 червня

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 20:21
У Франції підтвердили візит Зеленського 7 червня
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон 14 травня 2023 року. Фото - Getty Images

Виправлено: У початковій версії новини та її оригіналі були вказані взаємно суперечливі день тижня та дата візиту "п'ятниця 6 червня". З подальших повідомлень з'ясувалося, що мали на увазі все ж п'ятницю 7 червня.  

Президент Франції Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського 7 червня. Він приїде на святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

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Деталі: Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці, щоб обговорити "потреби України" на тлі повномасштабної агресії Росії, повідомили у канцелярії французького президента.

"У той час, коли російські удари неухильно посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України", анонсували там.

Серед іншого, дискусії стануть "продовженням Конференції на підтримку України, що відбулася на Єлисейських полях 26 лютого" і під час якої Макрон уперше допустив можливість відправлення західних військ в Україну.

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Візит Зеленського Макрон анонсував ще минулого тижня, водночас українська сторона його поки не підтверджувала.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Стверджується, що про таке рішення Париж може оголосити якраз із нагоди візиту Зеленського наприкінці цього тижня.

Теми: Франція
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