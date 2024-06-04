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На Сумщині через російські обстріли одна людина загинула, троє постраждали

Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 23:54
На Сумщині через російські обстріли одна людина загинула, троє постраждали
Вибух. Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 4 червня 36 разів обстріляли прикордонні райони Сумщини: одна людина загинула, троє постраждали.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: У Хотінській громаді через атаку окупантів FPV дроном та обстрілом з мінометів отримали поранення дві людини.

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У Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів та артилерії. Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

У Конотопській громаді, де окупанти обстріляли виробничий інфраструктурний об'єкт, 1 людина отримала поранення.

Дослівно: "Юнаківська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (3 вибухи).

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Миколаївська громада: були артилерійські (2 вибухи) та мінометні обстріли (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (5 вибухів), мінометні (5 вибухів), артилерійські ( 5 вибухів) обстріли та зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Краснопільська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів). Також ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксована атака БПЛА "Ланцет" (2 вибухи).

Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли (3 вибухи).

Великописарівська громада: завдано гранатометний обстріл (4 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (9 вибухів)".

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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