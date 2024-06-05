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З 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей − генпрокурор

Ірина БалачукСереда, 5 червня 2024, 07:36
З 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей − генпрокурор
Генпрокурор Андрій Костін. Фото з Facebook

З початку війни у 2014 році Росія убила в Україні понад 800 дітей, за час повномасштабного вторгнення окупанти убили щонайменше 551 українську дитину та ще щонайменше 1 368 дітей поранили.

Джерело: Офіс генпрокурора

Пряма мова генпрокурора Андрія Костіна: "Війна почалася не у 2022 році, а у 2014-му. Відтоді Росія позбавила життя понад 800 українських дітей. Ми ще не знаємо справжніх масштабів злочинів, вчинених на окупованих територіях, до яких не маємо доступу".

Деталі: За його словами, станом на зараз розслідується 3 800 кримінальних проваджень. Встановлено 54 особи, які вчиняли злочини проти дітей, їм оголосили підозри. У 43 кримінальних провадженнях слідство завершене, обвинувальні вироки передали до суду. За воєнні злочини проти дітей вже засудили 31 особу.

"У справі про депортації продовжуємо щоденну співпрацю з Офісом прокурора МКС, який минулого року відкрив польовий офіс у Києві. Ми постійно обмінюємося доказами і інформацією. Видані МКС ордери на арешт − лише перший результат", − додав генпрокурор.

За його словами, у рамках національного переслідування ідентифікували 7 підозрюваних у незаконному переміщенні українських дітей. Серед них депутат російського парламенту та особа, наближена до керівника партії "Справедлива Росія".

Костін додав, що окрім покарання винних, працюють і над поверненням дітей додому.

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"Міжнародна коаліція, створена з цією метою в рамках реалізації Формули миру президента Зеленського, налічує понад 36 країн і працює активно. Вже маємо результати: повернення груп дітей", − підсумував генпрокурор.

Теми: дітиОфіс генпрокурора
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