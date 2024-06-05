Росіяни вдарили по селу на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги: 2 постраждалих
Середа, 5 червня 2024, 11:20
Росіяни у середу, 5 червня атакували село Інгулець Херсонської області під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали 2 чоловіків.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно: "Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років".
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Деталі: Повідомляється, що потерпілих доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу.