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Росіяни вдарили по селу на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги: 2 постраждалих

Станіслав ПогоріловСереда, 5 червня 2024, 11:20
Росіяни вдарили по селу на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги: 2 постраждалих
фото: мапа google

Росіяни у середу, 5 червня атакували село Інгулець Херсонської області під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали 2 чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років".

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Деталі: Повідомляється, що потерпілих доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу.

Теми: Херсонська областьобстрілжертви
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