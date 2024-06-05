Зеленський прибув до Катару, який допомагає вертати українських дітей із РФ

Президент Володимир Зеленський прибув до Катару для переговорів із еміром цієї країни.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.



Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного".



Деталі: Глава української держави зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.



Також сторони планують обговорити низку двосторонніх економічних і безпекових питань.

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