У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд
Середа, 5 червня 2024, 18:17
Російські війська після обіду 5 червня атакували магазин у Центральному районі Херсона.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "На відео – магазин у Центральному районі Херсона, який російські війська атакували сьогодні після обіду.
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Через пряме влучання російського снаряда у крамниці потрощено дах та торговельний зал".
У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд pic.twitter.com/m44LU2RPNW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024
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Деталі: За даними місцевої влади, минулося без потерпілих.