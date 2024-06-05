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У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд

Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 18:17
У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд
Наслідки російського обстрілу Херсона 5 червня. Скриншот з відео ОВА

Російські війська після обіду 5 червня атакували магазин у Центральному районі Херсона.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "На відео – магазин у Центральному районі Херсона, який російські війська атакували сьогодні після обіду.

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Через пряме влучання російського снаряда у крамниці потрощено дах та торговельний зал".

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Деталі: За даними місцевої влади, минулося без потерпілих.

Теми: Херсонобстрілвійна
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