Російські війська після обіду 5 червня атакували магазин у Центральному районі Херсона.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "На відео – магазин у Центральному районі Херсона, який російські війська атакували сьогодні після обіду.

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Через пряме влучання російського снаряда у крамниці потрощено дах та торговельний зал".

У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд pic.twitter.com/m44LU2RPNW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024

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Деталі: За даними місцевої влади, минулося без потерпілих.