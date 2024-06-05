Словацький прем'єр Фіцо оприлюднив перше звернення після замаху

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, 5 червня опублікував перше відтоді звернення, де оголосив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: В опублікованому у Facebook ролику Фіцо заявив, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й що нині прем'єр перебуває на домашньому лікуванні.

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"Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня – на початку липня", – заявив він.

Далі прем'єр Словаччини сказав, що хоче виявити "прощення" стосовно стрільця й "не відчуває ніякої ненависті до людини, яка стріляла". Він пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду й вимагати в нього компенсації.

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Пряма мова: "Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", – вважає Фіцо.

Передісторія:

Замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував , що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни. Минулого тижня Фіцо перевели на домашнє лікування.

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