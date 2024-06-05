Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словацький прем'єр Фіцо оприлюднив перше звернення після замаху

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 5 червня 2024, 18:49
Словацький прем'єр Фіцо оприлюднив перше звернення після замаху
Роберт Фіцо. фото з Facebook

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, 5 червня опублікував перше відтоді звернення, де оголосив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: В опублікованому у Facebook ролику Фіцо заявив, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й що нині прем'єр перебуває на домашньому лікуванні.

Реклама:

"Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня – на початку липня", – заявив він.

Далі прем'єр Словаччини сказав, що хоче виявити "прощення" стосовно стрільця й "не відчуває ніякої ненависті до людини, яка стріляла". Він пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду й вимагати в нього компенсації.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", – вважає Фіцо.

Передісторія:

  • Замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр. 
  • Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.
  • Минулого тижня Фіцо перевели на домашнє лікування.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.

Теми: ФіцоСловаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Фіцо
Фіцо йде на поправку, але дуже повільно – його заступник
Після замаху на Фіцо Словаччина посилила охорону громадських місць 
Фіцо після замаху у "стабільному, але важкому" стані
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: