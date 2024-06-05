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Від обстрілів Нікопольщини постраждали двоє чоловіків

Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 19:16
Від обстрілів Нікопольщини постраждали двоє чоловіків
Фото зі сторінки Сергія Лисака

Російські війська 5 червня тричі обстріляли Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілили дронами-камікадзе. У результаті цього постраждали двоє чоловіків.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Поранені двоє чоловіків – 24 і 48 років. Вони лікуватимуться вдома.

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Наслідки обстрілу Нікопольського району 5 червня
Фото зі сторінки сергія лисака
 
Наслідки обстрілу Нікопольського району 5 червня
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СЕРГІЯ ЛИСАКА

Пошкоджені п’ятиповерхівка, понад півтора десятки приватних будинків, 4 господарські споруди. Побиті навантажувач, автобус, кілька авто. Два легковики зайнялися, пожежі рятувальники загасили".

 
Наслідки обстрілу Нікопольського району 5 червня
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СЕРГІЯ ЛИСАКА

Деталі: Крім того, за даними ОВА, понівечені адмінбудівля, бібліотека, 2 магазини, їдальня, релігійна установа, 4 споруди, які не експлуатувалися. А ще – теплиця, гаражі, газогін, лінії електропередач.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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