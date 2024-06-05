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ЗМІ: У Франції затримали громадянина України та Росії із вибухівкою в готелі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 21:06
ЗМІ: У Франції затримали громадянина України та Росії із вибухівкою в готелі
Фото - Getty Images

26-річного громадянина України та Росії родом із Донбасу напередодні, 4 червня, затримали в муніципалітет Руассі-ан-Франс на півночі Франції за підозрою в "участі в терористичній організації".

Джерело: видання Le Journal du Dimanche й телеканал BFMTV, які посилаються на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Українця, як стверджується, заарештували "в терміновому порядку" після того, як він випадково підірвав перекис ацетону – вибухову речовину – під час спроби створити саморобний вибуховий пристрій.

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Чоловіка з опіками спершу доправили в лікарню, пізніше – взяли під варту. У його кімнаті в готелі, розташованому неподалік паризького аеропорту імені Шарля де Голля, під час обшуку виявили "матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв", пише BFMTV.

JDD також пише, що правоохоронці вилучили "гроші, кілька фальшивих паспортів і стрілецьку зброю".

Справу передали до Національної антитерористичної прокуратури Франції та Генерального директорату внутрішньої безпеки (розвідувальної служби). За інформацією JDD, одна з версій полягає в тому, що чоловік міг працювати на спецслужби Росії.

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Затриманому українцеві, за даними BFMTV, інкримінують "участь у терористичній злочинній організації з метою підготовки злочинів проти особи" та незаконне володіння вибухівкою для підготовки теракту.

Зазначимо, що це не перший випадок імовірної спроби Росії використати своїх агентів у Франції.

Нині французька поліція перевіряє, чи причетна Росія до провокації минулими вихідними, коли біля Ейфелевої вежі розмістили п'ять трун із написами "Французькі солдати в Україні", відсилаючи до намірів Парижа відправити туди інструкторів.

Теми: ФранціяРосіявибух
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