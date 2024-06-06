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ЗСУ уже знешкодили 515 тисяч окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 6 червня 2024, 07:48
ЗСУ уже знешкодили 515 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 300 окупантів, 22 танки і 40 російських ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 515 000 (+1 300) осіб,
  • танків − 7 828 (+22) од,
  • бойових броньованих машин − 15 076 (+40) од,
  • артилерійських систем − 13 433 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 095 (+3) од,
  • засобів ППО − 831 (+1) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 846 (+41) од,
  • крилатих ракет − 2 270 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18 360 (+63) од,
  • спеціальної техніки − 2 230 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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