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Атака "Шахедів": на Хмельниччині горить інфраструктурний об'єкт

Ірина БалачукЧетвер, 6 червня 2024, 08:43
Атака Шахедів: на Хмельниччині горить інфраструктурний об'єкт
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У результаті атаки російських "Шахедів" спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова Тюріна: "Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".

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Деталі: За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.

Передісторія:

  • Пізно ввечері 5 червня на півдні України Повітряні сили фіксували російські ударні дрони. Повітряна тривога тривала близько п'яти годин. У Запоріжжі під час атаки "Шахедів" пролунав вибух. 
  • Російські окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку та 3 приватні будинки у Нікополі на Дніпропетровщині, а також влучили дроном у рейсовий автобус, у результаті чого постраждали 4 людини.
  • Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", 17 дронів вдалося знищити.

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Теми: ХмельниччинаШахедпожежа
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