Атака "Шахедів": на Хмельниччині горить інфраструктурний об'єкт
Четвер, 6 червня 2024, 08:43
У результаті атаки російських "Шахедів" спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння.
Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram
Пряма мова Тюріна: "Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".
Реклама:
Деталі: За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.
Передісторія:
- Пізно ввечері 5 червня на півдні України Повітряні сили фіксували російські ударні дрони. Повітряна тривога тривала близько п'яти годин. У Запоріжжі під час атаки "Шахедів" пролунав вибух.
- Російські окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку та 3 приватні будинки у Нікополі на Дніпропетровщині, а також влучили дроном у рейсовий автобус, у результаті чого постраждали 4 людини.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", 17 дронів вдалося знищити.
ВІДЕО ДНЯ