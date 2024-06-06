Атака "Шахедів": на Хмельниччині горить інфраструктурний об'єкт

У результаті атаки російських "Шахедів" спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова Тюріна: "Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".

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Деталі: За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.

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