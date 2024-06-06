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Генштаб: Напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Анастасія ПроцЧетвер, 6 червня 2024, 11:53
Генштаб: Напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
Ілюстративне фото: Getty Images

Від початку доби 6 червня відбулося 29 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 4 російські атаки, шість боєзіткнень іще тривають. Також ворог активізувався на Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Красногорівки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 10.30 

Деталі: На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось.

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На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз, в районі Білогорівки. В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки.

ВІДЕО ДНЯ

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де на даний час тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, тривають бойові дії в районі Урожайного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків ворог активних наступальних дій не проводив.

Теми: Генштаб
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