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Маршрутку охопило вогнем: ДСНС показали наслідки дронової атаки по Нікополю

Ірина БалачукЧетвер, 6 червня 2024, 12:37
Маршрутку охопило вогнем: ДСНС показали наслідки дронової атаки по Нікополю
Фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото та відео наслідків російської атаки у Нікополі − окупанти поцілили дроном-камікадзе у маршрутку, у результаті чого постраждали 4 людини.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "Окупанти дроном-камікадзе вдарили по маршрутці у Нікополі на Дніпропетровщині. Виникло займання. Постраждало 4 людей, вони отримують медичну допомогу у лікарні".

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Деталі: Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежу. 

 
Фото ДСНС

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Теми: Нікопольбезпілотникипожежа
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