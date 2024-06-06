Маршрутку охопило вогнем: ДСНС показали наслідки дронової атаки по Нікополю

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото та відео наслідків російської атаки у Нікополі − окупанти поцілили дроном-камікадзе у маршрутку, у результаті чого постраждали 4 людини.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "Окупанти дроном-камікадзе вдарили по маршрутці у Нікополі на Дніпропетровщині. Виникло займання. Постраждало 4 людей, вони отримують медичну допомогу у лікарні".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежу.

Фото ДСНС

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ