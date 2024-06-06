Маршрутку охопило вогнем: ДСНС показали наслідки дронової атаки по Нікополю
Четвер, 6 червня 2024, 12:37
Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото та відео наслідків російської атаки у Нікополі − окупанти поцілили дроном-камікадзе у маршрутку, у результаті чого постраждали 4 людини.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно служба: "Окупанти дроном-камікадзе вдарили по маршрутці у Нікополі на Дніпропетровщині. Виникло займання. Постраждало 4 людей, вони отримують медичну допомогу у лікарні".
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Деталі: Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку та 3 приватні будинки у Нікополі на Дніпропетровщині, а також влучили дроном у рейсовий автобус, у результаті чого постраждали 4 людини.