РНБО встановила 400 колаборантів та організації, які поширюють наративи РФ на окупованих територіях

Досліджуючи медіаландшафт на тимчасово окупованих територіях України, аналітики виявили цілу мережу проросійських телеграм-каналів та ЗМІ, які функціонують як окрема екосистема, керована російським агресором.

Джерело: досліження "Медіаландшафт на ТОТ України", пресслужба Ради національної безпеки та оборони

Деталі: Заступник секретаря РНБО Андрій Кононенко зазначив, що аналітики провели титанічну роботу з виявлення персоналій та організацій, задіяних у деструктивній інформаційній діяльності Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

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Загалом було виявлено близько 400 фізичних та юридичних осіб, які залучені до деструктивної інформаційної діяльності РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначається, що результати дослідження будуть використані за кількома напрямами. По-перше, виявлені фізичні та юридичні особи, причетні до дій окупантів на окупованих територіях України, будуть додатково перевірені правоохоронними органами.

"Якщо до них досі не було використано обмежувальних заходів, до них буде застосовано санкції або відкрито кримінальне переслідування. По-друге, для нас важливо, аби вся виявлена інформація, всі наявні та скриті зв’язки стали публічними й доступними для громадськості", – підкреслив Кононенко.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження громадської організації Centre for Information Resilience та "Детектор медіа" було здійснене з січня по березень 2024 року на замовлення Апарату РНБО України за підтримки фонду "Партнерство за сильну Україну", який фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Мапування та дослідження проводили шляхом аналізу відкритих даних, зокрема російських і проросійських медіа та онлайн-ресурсів на ТОТ з фокусом на Telegram-канали.

Дослівно: "Кількісний аналіз свідчить про те, що проросійські телеграм-канали та ЗМІ, спрямовані на ТОТ, тісно пов'язані між собою та функціонують як окрема екосистема, переплітаючись з іншими російськими та проросійськими ЗМІ й телеграм-каналами.

Дослідникам вдалося ідентифікувати мережу проросійських сайтів, орієнтованих на окуповані території України, – виявлено 232 825 взаємозв'язків між різними вебдоменами, а також мережу орієнтованих на окуповані території України телеграм-каналів".

Детальніше з матеріалами дослідження можна ознайомитися тут.