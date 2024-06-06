Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У найближчі дні у західних і центральних областях України очікуються дощі та грози

Олександр ШумілінЧетвер, 6 червня 2024, 12:55
У найближчі дні у західних і центральних областях України очікуються дощі та грози
Фото ілюстративне

У п'ятницю, 7 червня, у більшості областей України без опадів, проте в західних, Вінницькій і Житомирській областях удень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура вночі у п'ятницю 12-17°, на півдні та сході України 18-21°, удень 23-28°, у південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях до 31°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, удень 18-23°.

Реклама:

У Києві в п'ятницю без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 7 червня найвища температура вдень була 31,8° у 2000 р., найнижча вночі 4,4° у 1925 р.

У суботу, 8 червня, у західних, північних і місцями в центральних, удень і в південних областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град; на решті території без опадів.

ВІДЕО ДНЯ

Температура в південних, східних областях і в Криму вночі 17-22°, удень 27-32°; на решті території вночі 12-17°, удень 22-27°.

У Києві в суботу короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
погода
Українців попередили про грози і шквали: жовтий рівень небезпечності
У польській Сілезії – масштабні підтоплення після сильних злив
В найближчі дні українців чекає спека, дощі та грози з градом
Останні новини
06:13
Чехія відкриє культурний центр на Тайвані
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: